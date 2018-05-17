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Макет десантного модуля для Марса создан в России
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Макет десантного модуля для Марса создан в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: NASA
В России создали макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020», сообщает Роскосмос.
В рамках очередной встречи в Нидерландах российско-европейская экспертная группа приняла решение о завершении этапа системного проектирования миссии «ЭкзоМарс-2020», говорится в пресс-релизе Роскосмоса.
Представитель России на встрече проинформировал о готовности «конструкторского макета десантного модуля, который должен доставить на Марс российскую научную платформу и европейский марсоход, о проведенных испытаниях антенного макета посадочной платформы, о статусе разработки конструкции и макета для съезда ровера с платформы, о ходе сборки двигательной установки десантного модуля и об испытаниях тормозного двигателя модуля».
Защита системного проекта признана успешной, в результате чего промышленность России и Европы может перейти к этапу наземной экспериментальной отработки и производству летного изделия миссии «ЭкзоМарс-2020». Это, как отметили в Роскосмосе, позволит обеспечить запуск космического аппарата, запланированнй на июль-август 2020 года.
В марте 2017 года Европейское космическое агентство (ЕКА) рекомендовало две области на Марсе для посадки марсохода и посадочной платформы совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020», там находилось значительное количество воды в период ранней истории планеты. До этого ЕКА одобрило дополнительное финансирование совместного с Россией проекта «ЭкзоМарс-2020» на сумму 400 млн евро.
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