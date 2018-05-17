Подсчитано число «мертвых звезд» в окрестностях Солнца

Астрономы подсчитали число «мертвых звезд» в окрестностях Солнца

Европейский зонд-"звездочет" GAIA подсчитал число белых карликов в ближайших окрестностях Солнца и обнаружил намеки на то, что четверть из них возникла в результате слияния двух других "мертвых звезд", что раньше считалось относительно редким событием, сообщает Universe Today.

"Сверхновые первого типа, возникающие в результате слияния белых карликов, уже помогли нам выяснить, что Вселенная расширяется с ускорением. Несмотря на это, мы до сих пор точно не знаем, где и как рождаются эти вспышки, и как образуются пары белых карликов. Открытые нами следы слияний белых карликов помогут нам оценить, как часто и где они возникают", — рассказывает Мукремин Килич (Mukremin Kilic) из университета Оклахомы в Нормане (США).

Белыми карликами называют остатки старых "выгоревших" звезд небольшой массы, лишенных собственных источников энергии. Белые карлики возникают на конечной стадии эволюции звезд с массой, не превышающей солнечную более чем в 10 раз. В конечном счете, в белого карлика превратится и наше светило.

Подобные "мертвые звезды" интересуют астрофизикам по нескольким причинам. Во-первых, они являются прародителями сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе, а во-вторых, они состоят из экзотической сверхплотной материи, свойства и структуру которой ученые пока не до конца понимают.

И наконец, благодаря очень долгим срокам жизни, белые карлики можно использовать в качестве своеобразных "окаменелостей", позволяющих астрономам узнавать то, как выглядела наша Галактика или ее соседки в далеком прошлом.

Для этого, как отмечает Килич, необходимо знать одну важную вещь — точное расстояние до белых карликов и их общее число. Первое необходимо для точной оценки их размеров и светимости, а второе — для понимания того, в каких условиях они могли возникнуть.

Обе эти проблемы может решить зонд GAIA — европейский зонд, запущенный в 2013 году специально для того, чтобы определить точное положение и яркость более миллиарда звезд Млечного Пути.

В апреле этого года научная команда GAIA опубликовала первый предварительный каталог данных, содержавший координаты и описания части этих светил. Этим воспользовались Килич и его коллеги для оценки того, как много белых карликов обитает в ближайших 300 световых годах от Солнца.

Как оказалось, наше светило окружает достаточно много "мертвых звезд" — 13928 белых карликов, часть из которых обитает в паре с нормальными светилами или же другими компактными объектами. Благодаря этому, как отмечает Килич, численность известных "мертвых звезд" в окрестностях нашей планеты выросла в 30 раз.

Проводя подобную "перепись населения", астрономы заметили нечто необычное — оказалось, что среди них было необычно много тяжелых светил, близких по массе к Солнцу. Вдобавок, число пар белых карликов было намного ниже, чем ожидали увидеть ученые.

И то и другое, как считают Килич и его коллеги, объясняется одной и той же вещью — белые карлики сливаются друг с другом гораздо чаще, чем мы привыкли считать. Как это происходит, пока не понятно, однако раскрытие механизма их объединения может кардинальным образом поменять картину эволюции звезд и наши представления о том, как часто происходят взрывы сверхновых первого типа.