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Карты Google разглядели Крымский мост
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Карты Google разглядели Крымский мост спустя двое суток 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сервис Google Maps добавил на карту Крымский мост. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Ярослав Мудрый.
Ранее пользователи отмечали, что сервисы Google предлагают лишь дороги в объезд. При этом приложение «Яндекс. Карты» показывало только что открытую дорогу, Google же двое суток не добавлял новый маршрут.
Автомобильное движение на Крымском мосту было официально открыто 16 мая. Днем ранее по нему проехал президент России Владимир Путин, за рулем КамАЗа он вел колонну из тридцати грузовиков.
Путешествие по Крымскому мосту займет у автомобилистов около 15 минут. Его длина составляет 19 километров. Стоимость переправы через Керченский пролив обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
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