Карты Google разглядели Крымский мост спустя двое суток

Ранее пользователи отмечали, что сервисы Google предлагают лишь дороги в объезд. При этом приложение «Яндекс. Карты» показывало только что открытую дорогу, Google же двое суток не добавлял новый маршрут.

Автомобильное движение на Крымском мосту было официально открыто 16 мая. Днем ранее по нему проехал президент России Владимир Путин , за рулем КамАЗа он вел колонну из тридцати грузовиков.

Путешествие по Крымскому мосту займет у автомобилистов около 15 минут. Его длина составляет 19 километров. Стоимость переправы через Керченский пролив обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.