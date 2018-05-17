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Россия потеряет монополию на запуски космонавтов
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Россия потеряет монополию на пилотируемый доступ к МКС через год 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: NASA
США потеряют зависимость от России в пилотируемой космонавтике со следующего года. Об этом говорится в презентации директора департамента развития коммерческих проектов "Роскосмоса" Анны Кудрявцевой.
После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях "Союз". До 2016 года транспортное обеспечение американского сегмента станции проводилось в основном отечественными кораблями "Прогресс".
Сейчас в США создается несколько пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Помимо этого, два типа частных американских кораблей уже осуществляют доставку груза на станцию.
"Сегодня только Россия обладает полным набором отработанных технологий пилотируемых полетов и эксплуатации орбитальных объектов. В 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России", — говорится в презентации, которую Кудрявцева представила на заседании Общественного совета "Роскосмоса".
Фотографии с заседания опубликованы на сайте госкорпорации. Снимок с прогнозом получения США независимости в пилотируемой космонавтике сопровождается надписью "Конфиденциально".
В презентации говорится, что в настоящее время для пилотируемых запусков Россия располагает двумя типами ракет "Союз-ФГ" и "Союз-2.1а", пилотируемым кораблем "Союз МС", грузовым "Прогресс МС" и российским сегментом МКС. США же имеют только грузовые корабли Dragon и Cygnus.
В презентации говорится, что с 2006 года США "ведет активную деятельность по созданию новых пилотируемых технологий с участием частного бизнеса". Для будущих проектов США разрабатывают пилотируемые корабли CST 100, Dragon-2, Orion, корабль снабжения DreamChaser, прорабатывается облик лунной станции и лунной базы. Среди перспективных российских проектов указана ракета "Союз-5" и пилотируемый корабль "Федерация".
В то же время американское издание Spacenews.com опубликовало статью, в которой говорится, что консультационный комитет при NASA обеспокоен задержкой создания новых пилотируемых кораблей и опасается очередных переносов сроков их полетов к МКС. В этой ситуации планируется рассмотреть возможность сокращения американского экипажа МКС и обучения российских космонавтов обслуживанию основных систем жизнедеятельности американского сегмента станции.
Курс такой подготовки могут пройти российские космонавты, которые полетят к МКС осенью 2019 и весной 2020 года. В настоящее время NASA через корпорацию Boeing купила места в российских кораблях "Союз" по первую половину 2019 года включительно.
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