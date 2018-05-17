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В Болгарии найдены жертвы вторжения готов
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В Болгарии найдены жертвы вторжения готов 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: podtepeto.com
Болгарские археологи при раскопках в Пловдиве обнаружили останки трех человек, предположительно, ставших жертвами внезапной атаки готов 1800 лет назад. Об этом сообщает The Sofia Globe.
Открытие было сделано на участке возле автодорожного тоннеля рядом с резиденцией Пловдивской митрополии Болгарской православной церкви. Ученые обнаружили останки трех человек — ребенка возрастом около трех лет и двух пожилых людей. Археологи считают, что это были члены одной семьи, возможно, убитые во время нападения готов около 1800 лет назад.
Ребенок был убит стрелой. Причина смерти двух пожилых людей не установлена. Дело в том, что останки сильно повреждены огнем. Отмечено, что обгоревшие скелеты были найдены в неестественных позах. На руке одного из взрослых находился красивый браслет. Также обнаружено несколько монет и статуэтка, изображавшая, предположительно, Афродиту.
"Тройное убийство и поджог семейного дома, вероятно, произошли во время вторжения готов около 251 года, — говорит глава археологической миссии Елена Божинова. — Тогда город был почти полностью сожжен. Сгоревшие здания этого периода встречаются часто, но обгоревшие человеческие останки — большая редкость".
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