В Болгарии найдены жертвы вторжения готов

Болгарские археологи при раскопках в Пловдиве обнаружили останки трех человек, предположительно, ставших жертвами внезапной атаки готов 1800 лет назад. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Открытие было сделано на участке возле автодорожного тоннеля рядом с резиденцией Пловдивской митрополии Болгарской православной церкви . Ученые обнаружили останки трех человек — ребенка возрастом около трех лет и двух пожилых людей. Археологи считают, что это были члены одной семьи, возможно, убитые во время нападения готов около 1800 лет назад.

Ребенок был убит стрелой. Причина смерти двух пожилых людей не установлена. Дело в том, что останки сильно повреждены огнем. Отмечено, что обгоревшие скелеты были найдены в неестественных позах. На руке одного из взрослых находился красивый браслет. Также обнаружено несколько монет и статуэтка, изображавшая, предположительно, Афродиту.