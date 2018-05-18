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На древнем корабле нашли надпись «Сделано в Китае»
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На древнем корабле нашли надпись «Сделано в Китае» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Pacific Sea Resources/Copyright The Field Museum, Anthropology
На двух керамических сосудах, найденных на затонувшем 800 лет назад корабле, нашла два керамических сосуда со штампом "Cделано в Китае". Об этом сообщает Live Science.
Ранее считалось, что корабль потерпел крушение в Яванском море в середине — конце 1200-х годов. Благодаря находке и радиоуглеродному анализу ученые предположили, что корабль мог затонуть во второй половине 1100-х годов, когда правящая династия южного Китая расширяла морские торговые пути. На судне нашли «массу сокровищ»: керамику, множество чугунных предметов, ароматическую смолу и даже бивни слона.
На керамических сосудах также была надпись, сделанная иероглифами, с информацией о месте производства. Сосуды были изготовлены в префектуре Цзяньнин Фу в провинции Фуцзянь.
«Фу» оказалось решающим фактором для специалистов, изучающих крушение. Это слово обозначает определенный бюрократический уровень префектуры, а Цзяньнин Фу получила свое название в 1162 году во время правления южной династии Сун. В 1278 году династия Юань захватила и переименовала префектуру в Цзяньнин Лу. Таким образом, керамические сосуды, скорее всего, изготовили между 1162 и 1278 годами.
Теперь ученые планируют провести ДНК-тесты, чтобы получить информацию о бивнях слона, и исследовать химические элементы в керамике.
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