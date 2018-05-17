Раскрыта тайна ящериц с зеленой кровью

Ученые раскрыли генетические тайны ящериц с зеленой кровью

Биологи впервые расшифровали ДНК зеленокровных сцинков — уникальных ящериц с зеленой кровью, ядовитой для всех остальных животных Земли, и выяснили, что подобная необычная черта развивалась у них четыре раза, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"В дополнение к самому высокому уровню желчи в крови, эти ящерицы каким-то образом выработали иммунитет к ее токсичному действию на организм. Понимание того, почему разлитие желчи не убивает их, поможет нам подойти к решению некоторых проблем со здоровьем человека с неожиданной стороны", — заявил Захари Родригез (Zachary Rodriguez) из университета Луизианы в Батон-Руже (США).

В середине 19 века первые европейские натуралисты, посетившие Новую Гвинею Соломоновы острова , обнаружили на их территории несколько видов крайне необычных ящериц, больше похожих на ядовитых саламандр и аспидов из средневековых сказок и легенд, чем на реальных живых существ.

Эти ящерицы, зеленокровные сцинки (Prasinohaema), обладают сразу несколькими уникальными или просто необычными чертами. Как и гекконы и анолисы, эти ящерицы умеют взбираться вверх по самым гладким поверхностям, в том числе и по стеклу, а их кровь содержит в себе рекордное количество биливердина, одного из главных компонентов желчи. Благодаря этому их кровь, язык и рот окрашены в ярко-зеленый цвет.

Ученые, как отмечает генетик, давно гадают, почему столь высокие концентрации желчи не убивают сцинков, и ответа на этот вопрос пока нет. Родригез и его коллеги сделали первый шаг к ответу на этот вопрос, расшифровав ДНК всех известных видов зеленокровных сцинков и выяснив, когда и как те приобрели подобную необычную черту.

Как показало сравнение их ДНК с геномами других ящериц, все зеленокровные сцинки происходят не от одного общего, а четырех разных предков, каждый из которых обладал обычной красной кровью несколько миллионов лет назад. Все они научились переносить высокие концентрации желчи и "окрасили" свою кровь в зеленый цвет независимо друг от друга.

Подобный неожиданный вывод говорит о том, эта уникальная характеристика зеленокровных сцинков возникла не случайно, а была очень полезной с точки зрения их выживания и дальнейшей эволюции.

Причиной этого, как считают ученые, может быть то, что биливердин помогает ящерицам защищаться от малярии и других паразитических инфекций, для которых желчь является столь же сильным ядом, как и для человека и прочих многоклеточных животных. Помимо этого, данное вещество является сильным антиоксидантом, что тоже может продлевать жизнь сцинкам.

Если это действительно так, то раскрытие секрета их выживание и его копирование может решить сразу несколько проблем, в том числе создать лекарство от малярии и других тропических инфекций, вызываемых простейшими.