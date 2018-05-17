NASA оценила срок службы МКС

NASA: МКС можно безопасно эксплуатировать минимум до 2029 года

Американские правительственные специалисты убеждены, что Международная космическая станция (МКС) может безопасно эксплуатироваться по крайней мере до начала 2029 года. Это подтвердил в среду заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Уильям Герстейнмайер, курирующий пилотируемые программы.

Выступая на слушаниях в подкомитете по космосу, науке и конкурентоспособности комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США , он отметил, что МКС способна успешно функционировать и после 2025 года, к которому нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом предлагает прекратить ее финансирование. "Думаю, хороший операционный жизненный цикл у нас есть по меньшей мере по конец 2028 года включительно и, возможно, даже немножко дальше этого", — заявил Герстенмайер.

По его словам, "на текущем этапе станция требует технического обслуживания на достаточно низком уровне". "Мы не хотим оказаться в ситуации, при которой больше времени тратим на ремонтные работы [на МКС], чем на проведение [на ней научных] исследований. На таком этапе полезность станции начинает снижаться. Но мы этого еще не видим; станция совершенно жизнеспособна по меньшей мере до конца 2028 года", — подчеркнул заместитель главы NASA.

Позиция законодателей

В свою очередь председатель подкомитета сенатор Тед Круз (республиканец, от штата Техас) и его заместитель Билл Нелсон (демократ, от Флориды) продемонстрировали на слушаниях межпартийное единство и высказались категорически против реализации замыслов завершения финансирования проекта МКС из федерального бюджета США к 2025 году.

"Вам следует заниматься планированием на тот случай, который предусматривает, что станция будет "оставаться в живых" до 2028 года и даже больше того.

Данный комитет этого потребует", — сказал Герстенмайеру Нелсон при полном согласии Круза. Нелсон в 1986 году совершил полет в космос на борту шаттла Columbia.

Мнение аудиторов

Со своей стороны генеральный инспектор NASA Пол Мартин , также принимавший участие в слушаниях, признал, что "текущий план [американского правительства] по приватизации МКС остается противоречивым и крайне спорным предложением".

"В частности, маловероятно, что частная организация или организации возьмут на себя покрытие ежегодных эксплуатационных расходов станции, которые в 2024 году достигнут, по имеющимся сейчас оценкам, $1,2 млрд Данное предприятие требует устойчивого спроса на такие виды деятельности на коммерческом рынке [с задействованием станции], как космический туризм, обслуживание спутников, производство товаров, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Но ни один такой вид спроса еще не материализовался. Откровенно говоря, слабый коммерческий интерес, продемонстрированный к станции за почти 20 лет ее использования, заставляет нас задуматься по поводу текущего плана NASA", — сообщил Мартин.

Предложения администрации Трампа

Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в середине февраля Белым домом, предусматривает прекращение ассигнований на строительство и эксплуатацию МКС через семь лет. Исполнительная ветвь власти США рассчитывает, что этой деятельностью начнет заниматься частный сектор.

Такие намерения администрации Трампа были встречены в штыки многими американскими законодателями, которые обещают не допустить их претворения в жизнь. Кроме того, по сведениям американской печати, против этих планов высказались NASA и частные американские компании, занимающиеся освоением космоса.