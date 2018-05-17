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В Австралии создали самый большой в мире 3D-принтер
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В Австралии создали самый большой в мире 3D-принтер 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Titomic
Австралийские инженеры в не столь отдаленном будущем научатся "печатать" крылья и фюзеляжи самолетов и корпуса подлодок. С таким прогнозом выступил глава компании Titomic Джефф Ланг на состоявшейся в Мельбурне презентации созданного ею самого большого в мире 3D-принтера. Это гигантское печатающее устройство, разместившееся в одном из заводских корпусов промышленной зоны города, имеет форму рамы размерами 40 метров в длину и 20 в высоту и уже сейчас способно производить детали размерами 9 х 3 х1,5 метра.
"С исторической точки зрения мировая металлургия фундаментально не меняется вот уже почти 5 тысяч лет, — отметил Ланг. — Древние греки придумали способ извлечения руды из земли и ее переплавки в нужные им металлические формы. Работающие сейчас другие 3D-принтеры действуют примерно по этому же принципу, однако наш принтер является подлинной технологической революцией. Его картридж заполняется порошком титана или других металлов, который с помощью потока раскаленной газовой смеси выбрасывается на поверхность "листа". Все это в чем-то похоже на бросание мячика об стену, который в результате соприкосновения с поверхностью меняет форму".
Ланг уточнил, что австралийский принтер не только сконструирован по-новому, но и гораздо мощнее используемых сейчас аналогичных 3D-станков. "Скорость его работы составляет 45 кг в час, в то время как существующие другие машины способны "печатать" примерно 1 кг в сутки", — отметил он.
Основной костяк сотрудников Titomic составляют ученые и инженеры, работавшие в прошлом в Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO). Они занялись этим проектом в 2007 году, когда правительство страны поручило научному ведомству изучить возможности использования имеющихся в Австралии богатых запасов титана, чтобы существенно сократить его сырьевой экспорт.
"В наших планах — продолжать совершенствовать эту технологию, прежде всего с точки зрения дизайна, чтобы научиться производить более крупные и сложные детали, мы также хотим продавать ее другим странам", — сообщил глава Titomic.
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