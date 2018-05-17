Ещё
Новая эпидемия уничтожит тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая эпидемия уничтожит тысячи человек 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Земле может начаться эпидемия вирусной инфекции, которая убьет тысячи человек. К такому выводу пришли сотрудники школы общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса (США). Выдержки из исследования ученых опубликованы на портале Phys.org.
По их мнению, опасность вирусов Эбола и Зика была сильно преувеличена, а бояться стоит пандемии, вызванной РНК-содержащим вирусом, который передается воздушно-капельным путем.
>> Инопланетный вирус уничтожит Землю
Ученых пугает то, что нуклеиновые кислоты, которыми представлен генетический материал таких вирусов, менее стабильны, чем ДНК, что дает им способность обходить иммунитет за счет быстрых мутаций. Это, по их словам, и может сделать эпидемию РНК-содержащих вирусов столь смертоносной.
Между тем в начале мая профессор медицинской школы Гарвардского университета Джордж Черч заявил, что в течение 10 лет ученые сумеют перепрограммировать человеческие клетки, сделав их неуязвимыми перед раком, вирусами, старостью, радиацией и замерзанием.
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост достанется Украине»239
Макаревич разнес «Почту России»143
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро38
Опубликована предсмертная записка Котлера66
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ345
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
02:08
Опубликована предсмертная записка Котлера
Происшествия
00:26
Голикову освободили от должности
Политика Экономика
03:18
Макаревич разнес «Почту России»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение