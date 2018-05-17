Новая эпидемия уничтожит тысячи человек

На Земле может начаться эпидемия вирусной инфекции, которая убьет тысячи человек. К такому выводу пришли сотрудники школы общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса ( США ). Выдержки из исследования ученых опубликованы на портале Phys.org.

По их мнению, опасность вирусов Эбола и Зика была сильно преувеличена, а бояться стоит пандемии, вызванной РНК-содержащим вирусом, который передается воздушно-капельным путем.

Ученых пугает то, что нуклеиновые кислоты, которыми представлен генетический материал таких вирусов, менее стабильны, чем ДНК, что дает им способность обходить иммунитет за счет быстрых мутаций. Это, по их словам, и может сделать эпидемию РНК-содержащих вирусов столь смертоносной.