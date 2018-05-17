Московские рабочие нашли уникальный клад

В центре столицы, в районе улицы Маросейка и прилегающих к ней переулков, во время проведения работ по благоустройству были обнаружены старинные находки возрастом 400 лет и более. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Так, археологам удалось обнаружить крест XVI века, изразец и оружие средневековой Руси.

— Во время археологических исследований в районе улицы Маросейка и прилегающих к ней переулков были обнаружены уникальные находки. В районе ул. Маросейка археологи нашли фрагмент печного изразца с батальной сценой XVII века, медный крест-мощевик XVI века, деталь светильника в виде херувима и совню — форму заточенной рогатины, которая упоминалась еще в новгородских летописях XIII века. Артефакты пополнят экспозиции городских музеев», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После тщательных исследований находки будут переданы в городские музеи.