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В Китае протестировали первую коммерческую ракету
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В Китае провели испытание первой коммерческой ракеты в стране 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Роскосмос/Олег Артемьев
Китайский частный производитель ракет компания OneSpace Technology провела успешное испытание первой в Китае коммерческой ракеты OS-X, сообщает Центральное телевидение Китая.
Это первый пуск ракеты, полностью разработанной и произведенной частной компанией в Китае. Пуск состоялся в четверг в 7.33 (2.33) по местному времени на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд.
По утверждению телеканала, от этапа проектно-конструкторской работы до самого запуска компании понадобился лишь один год.
Запущенная ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star длиной 9 метров, способна доставить полезный груз на орбиту на высоту 800 километров над Землей.
По данным газеты China Daily, OneSpace, которая была основана в 2015 году, в мае прошлого года подписала соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group на создание своей исследовательской и строительной базы в Чунцине.
База, которая начнет функционировать к концу этого года, будет состоять из исследовательского центра, "умного" строительного и сборочного центра, испытательного центра и других специализированных лабораторий. Ожидается, что компания будет способна ежегодно собирать и тестировать 30 ракет, а ежегодный доход будет достигать 240 миллионов долларов.
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