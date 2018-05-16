Российские учёные открыли новый минерал

Российские геологи обнаружили новый минерал — природное тело было найдено в трещинах камчатского вулкана Толбачик, сообщает «Русская планета».

Неизвестный научному сообществу минерал представляет собой сплав магния и сульфата меди. Он уже получил своё официальное название — дравертит.

Учёные провели тщательное исследование происхождения природного тела и установили, что оно имеет родство с классическим безводным сульфатом меди, который довольно распространён в вулканических трещинах.

Однако у открытого минерала есть преимущество — в отличие от других схожих тел, он не трансформируется на открытом воздухе и остаётся в неизменном виде.