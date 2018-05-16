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Российские учёные открыли новый минерал 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Российские геологи обнаружили новый минерал — природное тело было найдено в трещинах камчатского вулкана Толбачик, сообщает «Русская планета».
Неизвестный научному сообществу минерал представляет собой сплав магния и сульфата меди. Он уже получил своё официальное название — дравертит.
Учёные провели тщательное исследование происхождения природного тела и установили, что оно имеет родство с классическим безводным сульфатом меди, который довольно распространён в вулканических трещинах.
Однако у открытого минерала есть преимущество — в отличие от других схожих тел, он не трансформируется на открытом воздухе и остаётся в неизменном виде.
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