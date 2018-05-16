Арктические льды раскрыли секреты Римской империи

Изучив ледники Арктики, ученые смогли совершить неожиданные открытия, которые пролили свет на историю Древнего Рима

Когда мы говорим о Древнем Риме, то последнее место, к которому обратится пытливый историк — это арктические льды. Однако, как оказалось, ледники представляют собой самую настоящую «капсулу времени» природного происхождения. Поскольку лед в Арктике замерзает, но очень редко тает, то его содержание сохраняется на протяжении тысяч лет.

Группа ученых изучила включения газа внутри арктических ледников. По факту, этот га представляет собой фрагменты атмосферы прошлого, так что исследователи смогли получить представление о ее составе и, в частности, о концентрации углекислого газа в воздухе. Но этим работа не ограничилась: ученые искали следы свинца. Дело в том, что хоть сам свинец и был весьма ходовым металлом в Древнем Риме, значительная его часть попадала в атмосферу во время переработки другого, куда более ценного металла — серебра.

Таким образом, чем больше свинца в атмосфере — тем активнее было производство серебра в тот или иной период римской истории. По мнению исследователей, увеличение количества драгоценного металла в обороте свидетельствует о укреплении экономики. Это весьма ценные сведения, поскольку лишь малая часть финансовой отчетности тех лет дошла до наших дней. В результате ученые подтвердили гипотезу, которую ранее выдвигали историки: в период с 27 по 180 н.э. Рим был на пике своего экономического развития, а уровни спада свинца в пробах совпадали с периодами эпидемий и вторжений, во время которых экономика ожидаемо шла на спад.