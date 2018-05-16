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Google не заметил Крымского моста
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Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост 

Lenta.ru 2 часа назад
Пользователи сети заметили, что на Google Maps отсутствует Крымский мост, который накануне, 15 мая, официально открыл президент России Владимир Путин.
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Некоторые микроблогеры отмечают, что Google Maps отказывается прокладывать путь через новую переправу.
Протяженность моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Его можно пересечь за 15 минут. Раньше добраться из Тамани в Керчь можно было только по морю на пароме.
Интенсивная фаза строительства моста началась в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Переправа обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 17 марта 2014 года. Это решение поддержало 96 процентов жителей полуострова. Киев не признает результатов голосования и считает регион оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что плебисцит был проведен с соблюдением международных норм.
Возведение моста через Керченский пролив президент Украины Петр Порошенко назвал «пренебрежением международным правом» со стороны России.
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