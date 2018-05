Ученые установили возраст предельной милоты собак

Американские психологи определили, что люди считают щенят в возрасте от 1,5 до 2 месяцев более милыми, чем в любом другом возрасте.

Группа американских психологов установила, в каком возрасте щенки кажутся людям особенно милыми. Для этого ученые показывали добровольцам фотографии собак трех пород, кане-корсо, джек-рассел-терьера и белой овчарки (соответственно, бойцовской, охотничьей и пастушьей породы, чтобы исключить различия в отношении людей к этим типам пород). Добровольцы оценивали «милоту» щенков на фотографиях; самые высокие оценки получили детеныши в возрасте от полутора до двух месяцев.

После родов суки, как правило, недолго выкармливают щенков; они остаются без материнской заботы (и молока) уже в возрасте двух месяцев, причем щенки мощных бойцов кане-корсо получали более высокий балл в совсем нежном возрасте (6 недель), а щенки овчарок оказались милее всего уже после двух месяцев.

Дальнейшая судьба их во многом зависит от того, будут ли о них заботиться люди; если у щенка есть хозяин, его шансы дожить до полового созревания довольно высоки, а вот детеныши уличных собак часто гибнут, не успев вырасти. Ученые рассудили, что для того, чтобы людям захотелось взять на себя опеку над щенком, он должен выглядеть особенно привлекательным и трогательным как раз под конец периода вскармливания матерью, и результаты эксперимента это подтвердили.

