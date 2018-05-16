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«Постели» у шимпанзе чище, чем у людей
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«Постели» у шимпанзе чище, чем у людей, выяснили ученые 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / Clivia
Шимпанзе содержат свои спальные места в большей чистоте, чем люди, выяснили ученые из Государственного Университета Северной Каролины. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekaAlert, само исследование появится 16 мая в журнале Royal Society Open Science.
Ученые изучили образцы, полученные из 41 гнезда шимпанзе, одного из ближайших родственников человека, на предмет биологического разнообразия обитающих там микробов. В 15 гнездах исследователи также собрали образцы членистоногих.
Спальные места шимпанзе отличались большим разнообразием микробов, попавших туда, например, с листьев деревьев, на которых обезьяны устраиваются на ночлег. А вот "грязных" микробов с их тел, оставленных после взаимодействия со слюной, кожей или фекалиями, в местах ночлега остается гораздо меньше, в отличие от людей.
"Мы практически не обнаружили таких микробов в гнездах шимпанзе, что нас немного удивило", — заявила Меган Томмес, возглавляющая исследование. — Например, у людей в постелях 35% бактерий — с их тел".
Она отмечает, что ожидала обнаружить значительное количество членистоногих паразитов в спальных местах обезьян, однако вместе с коллегами выявила только четыре образца.
Томмес считает, что "постели" шимпанзе чище, потому что они каждый день обустраивают себе место для ночлега заново.
По ее словам, исследование подчеркивает роль структур, созданных человеком, в формировании экосистем нашей непосредственной окружающей среды, которая становится "менее идеальной" после наших попыток сделать ее "более чистой".
"Проще говоря, мы создали спальные места, в которых наше взаимодействие с почвой и микроорганизмами из окружающей среды практически исчезло, и вместо этого мы окружены менее разнородными микробами, основным источником которых являются наши собственные тела", — поясняет она.
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