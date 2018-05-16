Создан самозаряжающийся iPhone

Россияне создали самозаряжающийся iPhone

Российский бренд-производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил новую модель iPhone X Tesla, который не нуждается в электрической зарядке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 мая.

В заднюю панель карбонового корпуса смартфона встроена солнечная батарея, позволяющая ему заряжаться от солнечного света или от света яркой лампы. Инженеры компании Caviar провели более 100 тестов, чтобы убедиться в эффективности и безопасности системы.

Эксклюзивный iPhone X посвятили запуску автомобиля Tesla в космос. При его создании Caviar вдохновлялся тремя деятелями науки: Стивом Джобсом , Николой Тесла и Илоном Маском . Первый экземпляр смартфона с надписью «Made on Earth by humans» отправили в подарок Илону Маску.

Самозаряжающийся iPhone X Tesla доступен по цене 284 тысяч рублей.