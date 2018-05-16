Ученые проверили метеоритную гипотезу о появлении воды

Планетологи проверили гипотезу о том, что вода попала на Землю с метеоритами

Эксперимент, призванный проверить гипотезу о том, что вода на Земле появилась в результате падения на планету астероидов, провели американские ученые. Как сообщила во вторник газета The New York Times, исследователь из Университета Джонса Гопкинса Терик Дэлай и планетолог из Университета Брауна Питер Шульц воспользовались для эксперимента "вертикальной пушкой" Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства ( NASA ). Это устройство высотой с трехэтажный дом применяется для исследования последствий соударения тел: снаряд из "пушки" на высокой скорости врезается в мишень и исследователи могут оценивать последствия таких ударов, направляя "пушку" под разными углами к мишени.

В ходе эксперимента использовался небольшой кусок минерала антигорита, названного так по месту первой находки — в районе местечка Антигорио в Италии . Он содержит окислы магния, кремния, относится к минералам подкласса силикатов и напоминает по своему составу наиболее часто встречающиеся метеориты. Кусочек антигорита размером с горошину на скорости около 5 тыс. м в секунду врезался в кусок пемзы, имитировавший поверхность Земли на ранних этапах формирования планеты. При таком соударении выделяющаяся энергия настолько велика, что вода, содержащаяся в связанном состоянии в антигорите, испаряется, а затем может быть поглощена пемзой.

Как показал эксперимент, при соударении под углом в 45 градусов около 30% содержавшейся в антигорите воды было поглощено пемзой. Согласно гипотезе, при падении астероида часть содержащейся в нем воды оказалась бы поглощена пористой пемзой, а затем при извержениях вулканов поток лавы, заливший слой пемзы, превратил бы воду в пар и вода попала бы в атмосферу.

По мнению Питера Шульца, эта гипотеза способна по крайней мере частично объяснить появление воды, покрывающей сейчас более 70% поверхности планеты, однако возможно, что это не единственное объяснение.