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На Байкале развернули 3-й кластер нейтринного телескопа
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На Байкале развернули третий кластер нейтринного телескопа 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: © Fotolia / Vchalup
Ученые развернули на Байкале третий кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD, который позволит изучать элементарную частицу нейтрино, а также историю и состояние Вселенной, сообщает Иркутский государственный университет (ИГУ).
Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно Байкала. К 2021 году, когда будут собраны 12 кластеров, завершится первый этап строительства нейтринного телескопа. Следующий этап включает в себя развертывание 27 кластеров.
Ключевым участником проекта по установке глубоководного телескопа Baikal-GVD является НИИ прикладной физики ИГУ. С помощью телескопа ученые фиксируют вспышки света, которые возникают при взаимодействии воды и частиц нейтрино, возникающих в далеком космосе, в частности, при взрывах сверхновых звезд.
"Ученые международной коллаборации "Байкал" завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Также, после проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они объединены в единую систему сбора и обработки данных", — говорится в сообщении.
Нейтрино являются уникальными носителями информации. По словам директора НИИ прикладной физики, профессора Николая Буднева, изучение нейтрино позволит "понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем".
Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии. Кроме НИИ прикладной физики ИГУ в проекте участвуют Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований, находящийся в Дубне, МГУ имени М. В. Ломоносова.
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