МКС получит лазер для стрельбы по космическому мусору

Международная космическая станция (МКС) может получить лазер для "отстрела" космического мусора.

О разработке такой установки международной группой ученых рассказал, выступая на заседании Совета РАН по космосу, председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

В настоящее время для защиты МКС от космического мусора проводятся маневры уклонения, производимые с помощью двигателей самой станции или пристыкованных к ней грузовых кораблей. Такие операции осуществляются несколько раз в год.

"На праздновании 60-летия первого спутника в Институте космических исследований прошло заседание рабочей группы, на котором ученые из Италии, Франции, Японии и России договорились, что будет образована международная кооперация. Все они будут думать над применением орбитальных лазеров, размещенных на МКС, чтобы избежать столкновении с малыми, в несколько сантиметров, но самыми многочисленными и поэтому самыми опасными обломками космического мусора", — рассказал Шустов.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что вопрос использования лазеров для очистки околоземной орбиты от космического мусора обсуждается уже давно.

"В последнее время очень популярной является обсуждение использования действующих из космоса лазеров по отклонению элементов мусора на орбиты их сведения в атмосферу. Сейчас в Японии и Европе серьезно обсуждаются проекты создания таких установок. Параметры лазеров, которые сейчас есть, как по средней мощности, так и по пиковой мощности, являются достаточными для решения задачи по изменению орбиты небольших элементов космического мусора размером по 10 сантиметров и меньше", — сказал президент РАН.

Российский стержень

Разработка российских ученых позволит уменьшить габариты и технологическую сложность орбитального лазера, рассказал в свою очередь заведующий отделом Института прикладной физики РАН, кандидат физико-математических наук Олег Палашов, который осуществляет непосредственное сотрудничество с зарубежными коллегами по проекту лазера для МКС.

По его словам, изначально идея такой установки принадлежала специалистам из Японии, которые представили свой проект еще в 2015 году. Они предложили использовать три готовых и разрабатываемых в настоящее время решения: МКС в качестве платформы для размещения установки, лазер для мощных ускорителей следующего поколения Xcan и телескоп для изучения воздействия на атмосферу космических лучей JEM-EUSO с зеркалом диаметром 2,5 метра.

В первоначальном проекте лазер должен был концентрировать энергию с 10 тысяч оптиковолоконных каналов. "Мы предложили коллегам уменьшить число каналов с 10 тысяч до 100 путем использования вместо оптоволокна так называемых тонких стержней, которые разрабатываются в нашем Институте", — отметил в ходе выступления на Совете Палашов.

"Сам по себе проект этот новый. Рассматривается только возможность создания такого лазера и потенциал его размещения на космическом аппарате, а интерфейс, как управлять такого рода излучением, — это уже следующий вопрос", — добавил он.

По словам Палашова, для работы проектируемого лазера на полную мощность потребуется столько же электроэнергии, сколько вырабатывает вся МКС. Понимая, что нельзя обесточить станцию, специалисты прорабатывают проект, который будет потреблять лишь 5% доступной энергии. Это ограничит возможность длительности выстрела 10 секундами и 200 секунд будет уходить на перезарядку. Дальность стрельбы составит до 10 километров. При этом вес аппаратуры составит около 500 килограммов, а объемы — 1-2 кубических метра.

Планируется, что в результате воздействия лазера на космический мусор, тот будет испаряться, превращаясь в облако металлических частиц, но их размер не будет представлять угрозу обшивке МКС и аппаратуре космических аппаратов.