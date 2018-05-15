Обнаружена рекордно прожорливая черная дыра

Астрономы обнаружили квазар, светимость которого в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах больше, чем у всех других известных подобных объектов. Согласно общепринятой теории, такие такие квазары представляют из себя черные дыры в центрах галактик. Чтобы поддерживать такую светимость на постоянном уровне, дыра должна поглощать вещество в размере половины массы Солнца за день — рекордное значение для тел в известной части Вселенной. Результаты исследование опубликованы на сервере препринтов arXiv.org.

Астрономы изучили объект SMSS~J215728.21-360215.1, расположенный на красном смещении z = 4,75, что соответствует времени движения света от него до Земли в почти 12,5 миллиардов лет. По наблюдательным проявлениям это квазар, то есть активное ядро галактики на раннем этапе ее эволюции в период интенсивного поглощения вещества центральной черной дырой. Ориентировочно масса астрономического объекта составляет 20 миллиардов масс Солнца, причем каждый миллион лет она должна увеличиваться примерно на процент. Для таких крупных тел это очень большой темп.

«Эта черная дыра растет так быстро, что из ее непосредственного окружения исходит свет в тысячи раз ярче, чем вся остальная галактика. Это излучение обусловлено тем, что из-за трения падающий газ разогревается, — поясняет соавтор работы Кристиан Вульф из Австралийского национального университета. — Если бы такой монстр располагался в центре Млечного Пути, то он выглядел бы ярче десяти полных Лун. При этом он был бы точечным объектом, из-за свечения которого практически не были бы видны другие звезды».

Если сделать поправку на красное смещение, то основная часть энергии излучения этого квазара приходится на ультрафиолетовый диапазон, а также мягкий рентгеновский. Если бы он располагался в центре Млечного Пути, то сделал бы жизнь в существующем виде невозможной, так как такое количество рентгеновского излучения разрушало бы биологические молекулы.

Основной загадкой в области исследования сверхмассивных черных дыр остается проблема их быстрого роста в ранней Вселенной. Черная дыра SMSS~J215728.21-360215.1 набрала свою массу меньше, чем за 1,3 миллиарда лет — именно столько прошло от Большого взрыва до момента испускания света, который мы сегодня регистрируем.