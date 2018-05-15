Ещё
Решение о блокировке Telegram не вступало в силу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решение о блокировке Telegram не вступало в силу 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — сказала представитель суда. Представителям Telegram предоставили время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе. Ранее в картотеке суда появилась информация о вступлении решения о блокировке Telegram в силу 15 мая.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.
Накануне юристы Telegram подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского райсуда столицы о блокировке сервиса в РФ. Об этом сообщил один из адвокатов Telegram Павел Чиков. Отмечается, что жалоба подана 11 мая.
BFM.RU: последние новости
NASA намерено использовать вертолет для исследования Марса В работе Instagram произошел сбой по всему миру Космические амбиции Илона Маска: миссия модифицированной Falcon 9 выполнена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: кто назначил предателя России90
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян334
Украине угрожает новая опасность105
«Верните мне ее, мне без нее плохо»151
Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing20
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
22:19
Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху
В мире Статьи
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:03
Украине угрожает новая опасность
Украина В мире
00:27
Нелепое селфи мамаши убило ребёнка
Происшествия Общество
00:39
Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение