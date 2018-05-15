Решение о блокировке Telegram не вступало в силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — сказала представитель суда. Представителям Telegram предоставили время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе. Ранее в картотеке суда появилась информация о вступлении решения о блокировке Telegram в силу 15 мая.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.