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США отправят на Марс вертолет-разведчик
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США отправят на Марс вертолет-разведчик 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
НАСА объявило о запуске марсианского автономного вертолета в рамках миссии на Марс, назначенную на 2020 год. Экспериментальный беспилотный дрон станет первым аппаратом, способным летать в атмосфере другого небесного тела. Об этом сообщает издание Science Alert.
Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, для создания подъемной силы лопасти робота должны вращаться со скоростью, равную трем тысячам оборотам в минуту. Это позволит дрону проводить геологическую разведку местности, а также искать следы жизни и выявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность планеты.
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