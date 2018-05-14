Эксперт сравнил СККП России и США

Эксперт сравнил NASA и Российскую систему контроля космоса

Российская система контроля космического пространства (СККП) "видит" на высоких околоземных орбитах больше спутников и космического мусора, чем содержится в каталоге американской системы, заявил главный конструктор СККП Виктор Шилин.

Согласно данным NASA и открытым сведениям NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), в американском каталоге насчитывается почти 19 тысяч объектов, из которых чуть менее 5 тысяч — действующие и вышедшие из строя спутники, а остальное — космический мусор.

"В настоящее время в каталоге СККП на низких орбитах почти в два раза меньше объектов, чем в публикуемых данных каталога СККП США, а на высоких орбитах существенно больше — примерно на 2 тысячи", — рассказал Шилин в ходе прошедшего в Москве Совета РАН по космосу, посвященного проблеме космического мусора.

Согласно приведенным им данным, в частности, в настоящий момент в каталоге российской СККП насчитывается 7 тысяч объектов размером более 20 см на низкой околоземной орбите (от 160 км до 2 тысяч км), а также 6 тысяч объектов размером 20-40 см на высокой (от 2 тысяч км до 50 тысяч км) околоземной орбите.