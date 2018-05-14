Ещё
Эксперт сравнил СККП России и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт сравнил NASA и Российскую систему контроля космоса 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Fotolia / Vadimsadovski
Российская система контроля космического пространства (СККП) "видит" на высоких околоземных орбитах больше спутников и космического мусора, чем содержится в каталоге американской системы, заявил главный конструктор СККП Виктор Шилин.
Согласно данным NASA и открытым сведениям NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), в американском каталоге насчитывается почти 19 тысяч объектов, из которых чуть менее 5 тысяч — действующие и вышедшие из строя спутники, а остальное — космический мусор.
"В настоящее время в каталоге СККП на низких орбитах почти в два раза меньше объектов, чем в публикуемых данных каталога СККП США, а на высоких орбитах существенно больше — примерно на 2 тысячи", — рассказал Шилин в ходе прошедшего в Москве Совета РАН по космосу, посвященного проблеме космического мусора.
Согласно приведенным им данным, в частности, в настоящий момент в каталоге российской СККП насчитывается 7 тысяч объектов размером более 20 см на низкой околоземной орбите (от 160 км до 2 тысяч км), а также 6 тысяч объектов размером 20-40 см на высокой (от 2 тысяч км до 50 тысяч км) околоземной орбите.
РИА Новости: последние новости
Астрономы предупредили о приближении к Земле "пропавшего" астероида "Хаббл" сфотографировал галактику, похожую на "кошачий глаз" Российские химики научились быстро находить вредные кислоты в пище
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу109
Кобзон отказался открывать Крымский мост248
Песков: дедлайн Медведева приближается146
В школах начинают вводить пятую четверть26
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ411
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
04:52
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение