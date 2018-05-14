В мультивселенной возможна жизнь

Новое исследование проливает свет на существование жизни в других вселенных.

Теория мультивселенной — так же, как и Теория струн или Десятое измерение — концепция, способная взорвать мозг, однако ее сложно доказать. Тем не менее это не помешало Стивену Хокингу посвятить свою последнюю работу именно ей. Одна из причин, по которым ученые до сих пор не отказались от теории, — вовсе не наличие множества доказательств (их, наоборот, практически нет), а возможность потенциального решения другой теоретической проблемы: темной энергии.

К огромному сожалению фанатов теории, «решение» мультивселенной может очень быстро устареть благодаря новому исследованию австралийских и британских ученых.

Проблема Теории мультивселенной, предположительно, начинается с расширением нашей Вселенной. Согласно измерениям, сделанным в 2016 году, она расширяется со скоростью 45,5 мили в секунду на мегапарсек, частично благодаря таинственному влиянию темной энергии. Однако, судя по современной модели Вселенной, расширение обязано происходить намного быстрее, так как в пространстве должно быть в триллионы раз больше темной энергии, чем мы наблюдаем. Более того, ее должно быть так много, что расширение Вселенной не позволяло бы формироваться звездам.

Согласно Теории мультивселенной, жизнь в нашей Вселенной возможна только при наличии определенного количества темной материи

И вот тут на помощь приходит Теория мультивселенной.

Согласно ей, вся темная материя учтена — просто распределена по разным вселенным. Когда произошел Большой взрыв, части Вселенной расширились различным образом. Это создало пузыри в пространстве и времени, которые развились в раздельные вселенные, а наша получила достаточное количество темной материи — как для расширения, так и для формирования звезд (следовательно, и жизни). Ранее считалось, что для этих двух процессов необходимо определенное количество темной материи. Это привело к мысли, что наша Вселенная — единственная, в которой есть жизнь, ведь только она может ее поддерживать.

Тем не менее в новом исследовании Сиднейского университета в Австралии и Даремского университета Великобритании речь идет о новых симуляциях разных вселенных, которые показали, что отдельная вселенная может справиться с данным ей количеством темной энергии без видимых изменений. Хайме Сальсидо, один из авторов, комментирует:

"Наши симуляции показывают, что даже если бы темной энергии во Вселенной было намного больше или намного меньше, она бы имела минимальное воздействие на формирование звезд и планет".

Расширение Вселенной происходит медленнее, чем предполагает ее современная модель

Исследователь Люк Барнс считает, что открытие делает Теорию мультивселенной еще более сомнительной:

"Прежде считалось, что мультивселенная объясняет значение темной энергии как лотерею — у нас "счастливый билет" и мы живем во Вселенной, формирующей красивые галактики, где возможна жизнь, какой мы ее знаем. Наша работа показывает, что все это слишком большая удача. Наш мир слишком особенный для жизни, чем должен быть. Это проблема для мультивселенной; головоломка не решена".

Теория мультивселенной была предложена в качестве частичного решения проблемы темной энергии. Если темная материя не так важна, как ранее считалось, возможно, в Теории мультивселенной вообще нет необходимости.

И это не самые лучшие новости для Стивена Хокинга.