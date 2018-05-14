Грибник нашел в лесу труп двуглавого олененка

Грибник из США нашел в лесу труп двуглавого олененка

Американский грибник из Миннесоты наткнулся в лесу на труп двухголового олененка. Редкую мутацию ученые описали в журнале The American Midland Naturalist.

Мужчина обнаружил олененка в лесу на юге Миннесоты. Труп был свежим, животное явно погибло недавно. Изучив труп, ученые установили, что это самка белохвостого оленя, позвоночник которой разделяется на два в области грудной клетки. По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечных тракта, но только один из них был связан с анусом. Селезенок тоже было две. Печень была одна, и она была деформирована. Исходя из анатомических характеристик, ученые пришли к выводу, что животное не могло быть жизнеспособным.

Сиамские близнецы иногда рождаются у домашних животных — овец, коров, кошек. Однако в научной литературе за 1671-2006 годы были описаны всего 19 случаев таких аномалий в дикой природе и лишь пять найденных животных были оленями. В двух случаях это были белохвостые олени, но речь шла о плодах, а не о родившихся оленятах. Узнать, почему возникла мутация, не представляется возможным.