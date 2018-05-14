Кто мешает России лететь на Луну

Неготовность приборов, санкции и сама природа заставят «Роскосмос» перенести лунную миссию на целых два года. Почему снова откладывается старт «Луны-25», разбиралась «Газета.Ru»

Новые проблемы с запуском первой за 40 лет российской лунной миссии «Луна-Глоб» («Луна-25») стали очевидны после состоявшегося накануне Совета РАН по космосу.

Их нерешенность делает невозможным запуск миссии, который переносится уже несколько лет, ранее 2021 года.

Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. Сесть на Луну зонд должен так, чтобы определенной стороной быть обращенным к Солнцу — на этой стороне находятся манипулятор и большинство научных приборов. Манипулятор, установленный сбоку корабля, имеет три функции. Он может копать, забирать образцы лунного грунта и выдавливать их, как из шприца, в другой научный прибор — лазерный масс-спектрометр для элементного, химического и изотопного анализа состава.

К началу 2018 года ИКИ (Институт космических исследований) РАН, курирующий научную часть миссии, определился с местом посадки станции — оно находится к северу от кратера Богуславский (69,5° ю. ш. 43,5° в. д.).

«Луна-25» — давно ожидаемая миссия, которая призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат (Луна-24) летал в 1976 году. «Луна-25» печально известна постоянными переносами запуска, первоначально старт планировался еще на 2014 год.

«Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года «Роскосмос» переносит пуск «Луны-25» на два года», — говорил в марте «Газете.Ru» источник в космической отрасли, когда о лунной миссии упомянул президент Владимир Путин.

Слова президента были сказаны в фильме Андрея Кондрашова «Путин», в нем глава государства говорил, что ее старт планируется в 2019 году. Однако еще задолго до этого, несмотря на официальную позицию «Роскосмоса», было ясно, что в 2019 году старт не состоится — миссия попросту не готова.

И причины здесь как чисто технические, так и политические.

На Совете РАН по космосу академик Лев Зеленый сообщил, что шведские ученые вышли из проекта миссии, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан». Задачи по изучению ионной и нейтральной лунной экзосферы теперь будет решать российский прибор «Ариес-Л». Оба прибора должны были присутствовать на борту аппарата,

однако шведы не дождались запуска российского аппарата и решили разместить его на борту китайской миссии.

Однако куда более важно то, почему неосуществим старт миссии в планируемом 2019 году. Во-первых, до сих не готов один из ключевых приборов, без которого миссия просто не возможна — он отвечает за ориентацию аппарата при посадке.

Когда стало ясно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США

Теперь единственный выход — российский аналог, однако весить он будет 10 кг вместо запланированных 1,5, и разработка его составит 18 месяцев.

Ясно, что в такой ситуации о запуске миссии в 2019 году речи идти не может.

«Я уверен, что это последний перенос, — рассказал «Газете.Ru» Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, где создавалась часть приборов миссии. — В отличие от авиации, мы летаем один раз, и принцип тут должен быть один: «Не готов — не лететь». Потому что после двух неудач с миссиями «Марс-96» и «Фобос-грунт» мы обязаны сделать эту миссию успешной».

Однако установка более тяжелого прибора и перенос запуска с 2019 года выливаются в другую проблему, связанную с ограниченным запасом топлива на борту миссии.

Дело в том, что изначально «Луна-Глоб» должен был лететь на индийской легкой ракете, и потому аппарат исходно проектировался под ограниченные размеры с небольшим запасом топлива. И, поскольку аппарат должен прилуниться в определенном районе, для формирования нужной окололунной орбиты и мягкой посадки ему необходим минимальный запас топлива.

Однако расчеты показывают, что с имеющимся запасом топлива в 2020 году высадиться на Луне не позволят уже баллистические условия. Это связано с тем, что, грубо говоря, в разные сезоны года расстояние от Земли до Луны разное.

«В 2020 году мы не затормозим. Нажмем на педаль тормоза и проскочим мимо Луны. Если бы мы с самого начала летели на нашем «Союзе», то сделали бы большие баки и вообще не парились бы насчет запасов топлива. Потому что наш любимый «Союз» с «Фрегатом» вытащил бы на орбиту куда большую массу, — пояснил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией. — В итоге мы все же летим на «Союзе», но с ограничением по массе из-за индийской ракеты».

Иначе говоря, в определенные временные «окна» у аппарата просто не хватит топлива для торможения на орбите Луны и совершения мягкой посадки.

Лучше всего проблему иллюстрирует график, на котором видно, когда возможен старт миссии с имеющимся запасом топлива — в те годы, когда синий график оказывается ниже красной линии. Такое условие будет соблюдаться с июня по октябрь 2021 года.

Обнародование этих деталей вызвало на заседании Совета РАН по космосу резкую полемику. Недоумение выразил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам Михаил Хайлов , представляющий заказчика миссии.

«Не понимаю, почему этот вопрос выносится? С кем вы согласовывали этот вопрос? Я, как госзаказчик, возражаю, пусть будут завершены согласования и все проработки», — заявил Михаил Хайлов. Ранее в «Роскосмосе» «Газете.Ru» подтверждали, что в планах запуска по-прежнему значится 2019 год.

Однако в связи со сложившейся ситуацией в скором времени стоит ожидать признания необходимости переноса, уверены источники «Газеты.Ru».