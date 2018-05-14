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Дрон и ИИ помогли распознать виды деревьев в лесу
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Дрон и ИИ помогли распознать виды деревьев в лесу 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Японские исследователи использовали дрон и технологии искусственного интеллекта для автоматического распознавания различных видов деревьев в лесу в пригороде Киото.
Специалисты использовали обычный серийный дрон и специальное программное обеспечение для автоматической идентификации в лесу семи различных видов деревьев. В итоге таким образом удалось распознать виды с 89-процентной точностью. Отмечается, что особенно важно в данном случае, что для достижения такого результата не пришлось применять дорогое оборудование, например мультиспектральные камеры.
Исследователи из Киотского университета, как уже отмечалось, использовали беспилотник DJI Phantom 4, оснащенный камерой. Аппарат летал на высоте около 80 метров над лесом, находящемся в пригороде Киото, площадью примерно 47 гектаров и делал снимки. После этого специалисты составили из фотографий ортографическую проекцию; на ней затем оставили лишь кроны деревьев, а потом использовали алгоритм для идентификации видов. В целом ПО распознавало семь классов объектов — шесть различных видов деревьев (один класс включал, правда, два различных вида сосны) и все остальные объекты (отдельный класс, включавший, например, землю между деревьями или же искусственные структуры, в частности здания). В результате, как отмечается, нейросеть научилась идентифицировать виды деревьев со средней точностью 89%.
Работа, посвященная исследованию, доступна в сетевой библиотеке препринтов arXiv.org.
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