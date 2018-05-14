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Росатом запустит уникальный комплекс «ядерного Lego»
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Росатом запустит уникальный комплекс «ядерного Lego» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Twitter
Предприятие научного дивизиона госкорпорации "Росатом" "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) планирует в ближайшее время произвести пуск после модернизации не имеющего аналогов в мире комплекса быстрых физических стендов (БФС), с помощью которого можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на быстрых нейтронах, которые, как считается, нужны для развития атомной энергетики.
"Мы пускаем комплекс в ближайшее время. У нас все готово", — сообщил РИА Новости директор ФЭИ Андрей Говердовский в кулуарах форума "Атомэкспо-2018". По его словам, сначала предстоит осуществить пробный физический пуск, получить разрешительные документы на эксплуатацию комплекса и в нынешнем году выйти на программу экспериментов. ФЭИ в 2016 году завершил модернизацию комплекса БФС.
Комплекс быстрых физических стендов, включающий два так называемых критических стенда — БФС-1 и БФС-2 представляет собой экспериментальную базу для исследования физики реакторов на быстрых нейтронах.
Как говорят атомщики, принцип создания на БФС детальных моделей быстрых реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego — из небольших элементов собираются большие композиции.
Говердовский напомнил, что на комплексе БФС будут выполнены эксперименты, результаты которых нужны для обоснования надежной и безопасной работы реактора на быстрых нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС. С помощью этого реактора будет отработан ряд технологий, необходимых для развития атомной энергетики будущего.
Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").
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