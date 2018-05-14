США предсказали потерю лидерства в Нобелевских премиях

Число нобелевских лауреатов на душу населения в Америке продолжает снижаться — и скоро станет ниже, чем в Германии и Франции.

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году, с тех пор в общей сложности присудили 584 награды 923 лауреатам. Среди них — 26 уроженцев России (СССР), столько же — Швейцарии , восемь китайцев, 129 британцев, 68 французов и 108 — из Германии. Однако подавляющее большинство нобелевских лауреатов (371 человек) представляют Соединенные Штаты

Очевидно, что «производительность» стран неодинакова и на одно и то же число граждан приходится разное количество нобелиатов. Этот показатель для разных стран менялся со временем, и хотя США долгое время лидировали по нему в первой четверке стран (Штаты, Германия, Франция Великобритания ), в последние годы ситуация меняется. К такому выводу пришел Клаудиус Грос (Claudius Gros) из Франкфуртского университета имени Гёте, статья которого опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Ученый отмечает, что пик «нобелевской продуктивности» Германии и Франции пришелся на начало ХХ века, тогда как США — на его вторую половину, прежде всего на 1960-1990 годы. «Эта эра подходит к концу, — заявляет Клаудиус Грос, — Пройдя зенит в 1970-х, "продуктивность" США уже снизилась в 2,4 раза». Расчеты Гроса предсказывают, что падение продолжится — и уже в 2025 году Германия, а в 2028 году и Франция обойдут Америку по числу лауреатов на душу населения.

Число нобелевских лауреатов по годам в пересчете на 100 миллионов жителей / ©Claudius Gros, Goethe University

На подготовленном Гросом графике видна «особая судьба» Великобритании: страна демонстрирует стабильно высокую «производительность» нобелевских лауреатов на протяжении всего существования премии с единственным спадом в период 1990-х годов. С другой стороны, ученый затрудняется оценивать, как долго британцам удастся удерживать эту планку.