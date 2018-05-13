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Кольца Сатурна и три его спутника на одной фотографии
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Кольца Сатурна и три его спутника на одной фотографии 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
«Кассини» закончил свою миссию в сентябре прошлого года, но NASA все еще выпускает новые фотографии, сделанные станцией.
Эта фотография была сделана 13 марта 2006 года, когда "Кассини" находился на расстоянии 2,7 миллионов километров от Сатурна.
Вокруг Сатурна кружится 62 спутника (по крайней мере, такое число ученые могут назвать с уверенностью), на многих есть поверхность из льда и камня. На некоторые даже можно найти подземные океаны. На фотографии можно увидеть спутник Мимас "над" кольцами, Янус — рядом с кольцами и Тефию внизу.
Тефия — самый большой из спутников на фотографии, ее диаметр — 1066 км. Мимас — 396 км в диаметре, а Янус всего 180 км.
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