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К Земле приблизится астероид-призрак
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К Земле приблизится астероид-призрак 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Northolt Branch Observatories
С Землей 16 мая 2018 года в 01:05 по московскому времени сблизится на минимальное расстояние астероид-призрак 2010 WC9, ранее потерянный астрономами, сообщает EarthSky.
Сближение с небесным телом произойдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли (примерно 0,53 расстояния до Луны), его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр астероида оценивается в 60-130 метров.
Впервые астероид заметили в ноябре 2010-го, после чего уже в декабре того же года он пропал из поля зрения. Вновь обнаружить небесное тело удалось только 8 мая 2018-го. Астрономы отмечают, что угрозы падения астероида на планету нет.
Предстоящее сближение 2010 WC9 с Землей станет для данных небесных тел минимальным за последние 300 лет. Специалисты отмечают, что астероид, относящийся к группе аполлонов, нельзя заметить невооруженным глазом, однако можно наблюдать уже в любительский телескоп.
В феврале 2018 года в России предложили за 210 миллиардов долларов создать термоядерную мегаракету для отражения атаки из космоса (противоастероидное оружие).
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