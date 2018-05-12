Гурманы почти истребили целый вид черепах

Бугорчатая черепаха (или террапин) прошла долгий путь от абсолютной безвестности к невероятной популярности, от практической недоступности и, наконец, до почти полного исчезновения. С середины XIX века до 70-х годов прошлого века она значилась в меню как морепродукт.

Во все времена морепродукты отлично демонстрировали модные тенденции ресторанов. Так, 150 лет назад лобстер считался «мусорной рыбой», из него готовили дешевые блюда для заключенных и детей в приютах. Сегодня же он является одной из самых дорогих позиций.

Как сообщает издание Marine and Coastal Fisheries, исследователи выяснили, что цена на северную бугорчатую черепаху выросла почти на 1000%. С ростом популярности она невероятно быстро пришла к почти полному коммерческому исчезновению.

«То же самое случилось с морским ушком на Западном побережье, — объясняет Гленн А. Джонс, профессор Техасского университета A&M в Галвестоне. — Будучи изначально блюдом, до которого никому не было дела, он постепенно стал одним из самых дорогих в меню. Но бугорчатая черепаха — особый случай. Ее история растянулась на 125 лет, и на своем пике она стала обязательным пунктом в меню восточных ресторанов: блюдо «террапин по-мэрилендски», похожее на жаркое. Она и стоила в три раза дороже лобстера или рыбы-меча сегодня с учетом инфляции».

Заметное потребление

Джонс и студент доктората Рейвен Уокер говорят, что популярность северной бугорчатой черепахи — идеальный пример заметного потребления (термин, закрепленный экономистом Торстейном Вебленом в 1899-м). Вкратце: теория гласит, что чем дороже предмет, тем популярнее он становится, цена на него может очень быстро вырасти до невероятных размеров.

На пике популярности "террапин по-мэрилендски" стоил 100 сегодняшних долларов США «Какое-то время рыбные рынки дюжинами продавали северную бугорчатую черепаху, единственную солоноватоводную черепаху, обитающую вдоль Восточного побережья. В начале 1900-х ее продавали в розницу и заказать террапина по-мэрилендски стоило бы около 100 сегодняшних долларов, — говорит Джонс. — Цены обвалились около 1916-1917-х, к 1940 году спрос практически пропал, а к 1970-му черепаха и вовсе пропала из меню. Сегодня о том, что эту черепаху ели или что она была одним из самых дорогих морских деликатесов за последние 150 лет, мало кто знает. Мы не видели ее в меню уже по крайней мере 40 лет».

Сухой закон или нечто другое?

«Литература в основном связывает спад террапинового рынка с сухим законом, так как в то время больше нельзя было достать херес, который был необходимым ингредиентом для приготовления жаркого. Тем не менее наши исследования показали, что спад начался до утверждения сухого закона в 1920 году, значит, изначальный спад рынка произошел по иным причинам, — рассказывает Уокер. — Мы выяснили, что это больше связано с Законом о контроле над продуктами и топливом 1917 года, который призывал менять привычки в еде и перенаправлял пищевые запасы на фронт во время Второй мировой. Это могло сильнее повлиять на включение черепахи в меню ресторанов и ее наличие на рынке, так как именно с тех пор заметное потребление осуждалось».

Уокер надеется использовать заметное потребление, чтобы люди начали употреблять в пищу крылатку — инвазивный вид рыбы, приносящий вред экосистемам Карибских островов и Мексиканского залива.