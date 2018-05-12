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На похороны Хокинга пригласят путешественников во времени
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На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Chris Radburn / Reuters
Церемонию погребения праха физика Стивена Хокинга разрешили посетить путешественникам во времени — на сайте, разыгрывающем билеты на мероприятие, могут зарегистрироваться люди, рожденные до 31 декабря 2038 года. Об этом пишет портал Sky News.
Представитель Фонда Стивена Хокинга на вопросы журналистов заявил, что никто еще не доказал, что путешествие во времени невозможно.
Прах Хокинга предадут земле 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Он будет похоронен между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Подать заявку на посещение церемонии можно до 15 мая.
Отмечается, что в 2009-м Хокинг устроил вечеринку для путешественников во времени, однако на нее никто не явился. Приглашение на торжество с точным временем и координатами было обнародовано уже после вечеринки, чтобы на нее не пришли шарлатаны.
Физик умер 14 марта на 77-м году жизни.
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