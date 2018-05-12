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На похороны Хокинга пригласили путешественников во времени
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На похороны Хокинга пригласили путешественников во времени 

Популярная механика 12 мая 2018
Фото: Популярная механика
На торжественную церемонию погребения праха знаменитого физика Стивена Хокинга, которая состоится 15 июня в Великобритании, пригласили путешественников во времени — правда, лишь тех из них, кто родился до 2039 года.
Возможно, кому-то это покажется странным, однако на самом деле такой жест вполне в духе великого учёного. Ведь в 2009 году Стивен Хокинг уже устраивал вечеринку для путешественников во времени, однако на неё никто не пришёл. Чтобы избежать нашествия шарлатанов, приглашение на торжество с точным временем и координатами было обнародовано уже после вечеринки.
Физик скончался на 77 году жизни ровно два месяца назад, 14 марта нынешнего года. Церемония погребения его праха состоится 15 июня в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Могила Стивена Хокинга будет расположена между другими знаменитыми учёными — Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. На специальном сайте можно подать заявку на посещение мероприятия — для гостей зарезервировано 1000 билетов.
Принять участие в церемонии смогут и путешественники во времени — люди, рождённые по 31 декабря 2038 года. На многочисленные вопросы журналистов представитель Фонда Стивена Хокинга вполне разумно ответил, что на сегодняшний день ещё никому не удалось доказать, что путешествия во времени невозможны.
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