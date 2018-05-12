Ещё
НАСА отправит на Марс вертолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА планирует использовать мини-вертолет на Марсе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
НАСА планирует приступить к использованию на Марсе мини-вертолета во время миссий по исследованию планеты в 2021 году, сообщается в заявлении на сайте управления.
"У НАСА есть славная история открытий… Вертолет имеет потенциал в науке, открытиях и исследовательских миссиях на Марсе в будущем", — приводятся в заявлении слова директора ведомства Джима Брайденстайна.
Согласно заявлению, в атмосфере Марса винт 1,8 килограммового устройства способен развивать скорость до 3 тысяч оборотов в минуту, что в 10 раз больше скорости вертолетов на Земле.
Как отмечается, специалисты управления разрабатывали и тестировали устройство в течение четырех лет. Если планы управления осуществятся, США станет первой страной в мире, которая начнет полет летательных аппаратов тяжелее воздуха на другой планете.
РИА Новости: последние новости
Первая ступень ракеты Falcon 9 села на платформу в Атлантическом океане Илон Маск показал первый тоннель для электробуса под Лос-Анджелесом Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля "Союз МС-09" к МКС
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подсчитала затраты на Самойлову108
Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру60
«Россия понимает только силу»185
Умер Юрий Киндрат14
В НАТО заявили о возрождении российской армии439
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение