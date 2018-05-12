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NASA отправит на Марс вертолет
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NASA решило отправить на Марс вертолет 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: M. Kornmesser/ESO
NASA намерено отправить мини-вертолет на Марс в 2020 году для изучения планеты. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"Идея о вертолете, который летает в небе другой планеты, завораживает. Mars Helicopter (название летательного аппарата. — "Газета.Ru") обещает многое для будущего науки, открытий и исследовательских миссий на Марсе", — сказал глава NASA Джим Бриденстин.
Отмечается, что мини-вертолет станет первым в истории летательным аппаратом тяжелее воздуха, который будет отправлен на другую планету.
Вертолет массой 1,8 кг разрабатывался с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. Лопасти аппарата будут крутиться в 10 раз быстрее, чем у вертолетов на Земле, поскольку атмосфера Марса намного более разрежена.
Аппарат будет запущен в 2020 году и достигнет планеты к февралю 2021 года.
Ранее к Марсу отправилась научная миссия InSight, цель которой — изучить внутреннее строение планеты.
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