Первая ступень ракеты Falcon 9 села на платформу в океане

Первая ступень ракеты Falcon 9 села на платформу в Атлантическом океане

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 нового поколения совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, трансляцию запуска и посадки первой ступени ведет компания SpaceX

Ракета-носитель с первым спутником связи для Бангладеш стартовала с мыса Канаверал в 23.14 мск в пятницу. Запуск должен был состояться днем ранее, однако его отменили за минуту до старта. Компания не пояснила, с чем это было связано.

Через три минуты после успешного старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на автоматизированную плавучую платформу "Of Course, I Still Love You" ("Конечно, я по-прежнему люблю тебя") в Атлантическом океане.

Компания SpaceX осуществляет сохранение первой ступени для их повторного использования, надеясь таким образом сделать космические полеты более доступными.

Этот запуск стал первым для новой, пятой по счету модификации первой ступени ракеты. Как пишет профильный портал space.com со ссылкой на представителей SpaceX, обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения на Землю, и на ресурс до 100 стартов при последующем ремонте. Предыдущий вариант предусматривал только два запуска.