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Ученые создали из бумаги самый прочный материал
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Ученые создали из бумаги… самый прочный материал 

Hi-News.ru 57 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Бумагу человечество использует уже несколько тысяч лет, и за это время она нашла огромное применение во всех сферах нашей жизни. Но ученые всегда пытаются посмотреть на известные предметы под новым углом. Как сообщает издание EurekAlert!, группа исследователей, используя обычную целлюлозу, сумела создать материал, который по своим свойствам прочнее многих металлических сплавов.
Для своей разработки сотрудники Королевского технологического института в Швеции и их коллеги из Американского химического общества исследовали наноструктуру волокон целлюлозы, а именно строение жесткого слоя клеточной стенки древесины. В ходе работ над созданием материала ученые столкнулись с довольно серьезной проблемой: для того чтобы повторить наноструктуру, им было необходимо усилить слабую адгезию материалов синтетической целлюлозы. Для преодоления этих ограничений ученые использовали струйные технологии для идеальной организации макромасштабных волокон. То есть, грубо говоря, частицы были «слегка увеличены в размерах».
Таким образом, адгезия между компонентами значительно возросла. Более того, даже самое слабое изготовленное «увеличенное нановолокно» имело более прочную связь, чем «обычные» целлюлозные нановолокна. В ходе дальнейшего изучения эксперты выяснили, что получившийся материал прочнее многих металлических сплавов и стекловолокна, а также в восемь раз жестче, чем паучий шелк, который является одним из самых прочных биополимеров.
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