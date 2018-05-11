Ученые составили первый комплексный атлас Белого моря и его водосбора

Группа российских ученых составила первый комплексный атлас Белого моря и его водосбора, идут поиски финансирования на его печать, сообщил в пятницу ТАСС и.о. заведующего лабораторией географии и гидрологии Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Алексей Толстиков.

"Три года мы работали над составлением первого комплексного атласа Белого моря и его водосбора. Ранее были в основном тематические атласы, например, беспозвоночных Белого моря, природных ресурсов, они практически не затрагивали водосбор. Он уже есть в электронном виде, и мы планируем издать бумажную версию атласа. Оригинал-макет готов, сейчас ведутся поиски финансирования", — сказал Алексей Толстиков.

По его словам, атлас составлен с учетом новых данных о Белом море, которые были получены в ходе экспедиций. Он содержит общие сведения о водоеме и его водосборе, геологическом строении, климате, биологических ресурсах моря, социально-экономических особенностях территорий, входящих в водосбор.

"К примеру, есть карты об антропогенной нагрузке, минеральных ресурсах водосбора, плотности населения. Общее количество тематических карт 50, из них водосбору посвящены 29, Белому морю — 21, также есть 36 картосхем. Полученные результаты, вошедшие в макет атласа, могут быть полезны при разработке проектов охраны окружающей среды, при подготовке научного обоснования строительства нового глубоководного порта, для решения научных и практических задач развития транспортной системы: Беломорско-Балтийский канал — Белое море — Арктика", — пояснил ученый.

Кроме этого, по его словам, атлас может использоваться для рационального использования ресурсов моря, поиска полезных ископаемых, прогноза состояния моря при разнообразных природно-климатических и антропогенных сценариях. В его составлении участвовали все институты Карельского научного центра РАН, Зоологический институт РАН и Институт океанологии РАН, добавил Толстиков.