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Слоновий грохот предупредит о браконьерстве
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Слоновий грохот предупредит о браконьерстве 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Сейсмические датчики могут зафиксировать передвижения слонов на расстоянии до шести километров. Данные вибрации почвы связаны не только с топотом, но и с низкочастотными звуками, которые они используют для общения друг с другом. Эти данные можно использовать для удаленного наблюдения за популяциями хоботных, а также для отслеживания браконьеров. Статья с результатами опубликована в журнале Current Biology.
Предыдущие исследования самых крупных наземных животных указывали, что слоны используют вибрации земли для передачи сигналов, но природа этих колебаний не была ясна. Ответ оказался неочевидным: помимо сопутствующего ходьбе грохота, слоны также способны издавать инфразвуки с частотой ниже 20 герц, которые человек попросту не слышит. Звук такой низкой частоты также хорошо распространяется по земле, и слоны также используют его для общения.
В новой работе британских ученых из Оксфордского университета впервые показывается, что разному поведению слонов соответствует различимые сигналы, которые авторы регистрировали при помощи геофонов — приемников звуковых волн, распространяющихся в верхних слоях коры. После проведения анализа с учетом рельефа и сторонних шумов, которые производят, например, машины, биологи пришли к выводу, что вызываемые слонами колебания земли можно обнаружить на расстоянии до шести километров.
«Мы удивились величине той силы, которая возникает тогда, когда слоны издают звуки, — говорит руководитель коллектива авторов Бет Мортимер. — Мы обнаружили, что связанные со слоновьими позывными силы сравнимы с теми, что возникают при их ходьбе. Это означает, что такие колебания могут распространяться на значительные расстояния, а при благоприятных условиях даже дальше, чем по воздуху».
Авторы надеются, что с помощью этого открытия удастся создать систему слежения за слонами, точности которой будет достаточно для оценки количества особей. Также подобная система сможет в реальном времени обнаруживать браконьеров, фиксируя сигналы панического бегства слонов. Пока что исследование подтверждает только то, что такое оборудование принципиально можно создать.
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