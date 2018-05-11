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У крыс нашли признаки человеческого сознания
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У крыс нашли признаки человеческого сознания 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нейробиологи Индианского университета в США доказали, что животные, которые не относятся к обезьянам, способны к высшей нервной деятельности, характерной для человека. Так, показано, что крысы могут вспоминать прошлые события в хронологическом порядке. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В ходе исследования были использованы 13 крыс, которых проходили обучение по запоминанию списка из 12 различных запахов. Грызунов помещали в специальную камеру и награждали, когда они узнавали ароматы, начиная со второго или четвертого.
После обучения животные выполнили ряд тестов, в каждом из которых число запахов изменяли, чтобы подтвердить, что животные запомнили их положение в списке. Таким образом, было доказано, что крысы могли мысленно воспроизвести весь список целиком. В среднем, животные успешно прошли 87 процентов испытаний, что подтвердило наличие у них эпизодической памяти, которая содержит информацию о событиях, расположенных в определенном порядке.
Показано, что этот тип памяти у грызунов характеризуется долговременностью и устойчивостью. По словам ученых, это позволит создавать удобных для исследований генетически модифицированных животных, страдающих от неврологических нарушений, аналогичных расстройствам у человека, например, болезни Альцгеймера.
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