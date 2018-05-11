Ученые открыли самую тесную пару звезд

Ученые открыли пару звезд, которую можно уместить между Землей и Луной

Орбитальный телескоп NICER открыл в созвездии Жертвенника необычную пару выгоревших звезд, которую можно было бы легко вместить в пустоту между Землей и Луной, говорится в статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

"Наши наблюдения показывают, что пары нейтронных звезд действительно можно превратить в уникальные лаборатории, где мы можем изучать тайны ядерной физики. Мы не можем создать подобные условия на Земле или в любых других уголках Солнечной системы. Благодаря NICER мы можем проводить такие эксперименты на субатомном уровне, которые нигде больше нельзя осуществить", — заявил Завен Арзуманян, научный руководитель проекта NICER в НАСА.

Телескоп NICER был выведен на орбиту и установлен на борту МКС в июне прошлого года. Его главная цель — поиск большого количества "мертвых звезд", пульсаров, и изучение структуры их недр по тому, как выглядят вспышки рентгена, возникающие на поверхности нейтронных звезд в тот момент, когда они начинают "воровать" материю у своих соседей.

Что на самом деле представляют собой нейтронные звезды, как они выглядят изнутри и из каких слоев они состоят, является предметом ожесточенных дискуссий среди астрофизиков и физиков. Некоторые ученые считают, что их недра сжаты настолько сильно, что кварки начинают "освобождаться" от влияния сильных ядерных сил и вырываться "на оперативный простор", формируя экзотическую кварковую материю.

Арзуманян и его коллеги пытались найти следы этой материи, наблюдая за двойной звездой IGR J17062-6143, открытой российскими астрофизиками в 2006 году. Она представляет собой относительно необычную пару из белого карлика и пульсара, ворующего материю соседа и периодически порождающего необычно длинные и частые вспышки рентгена.

Астрономы достаточно давно знали, что "половинки" IGR J17062-6143 находятся очень близко друг к другу, однако у них не получалось вычислить расстояние между ними из-за недостаточно долгих наблюдений и отсутствия телескопов, способных очень точно замерять длину "провалов" в рентгеновском сигнале, порожденных вращением пульсара.

Запуск NICER решил эту проблему, и осенью прошлого года астрономы НАСА впервые смогли точно измерить и частоту вращения пульсара, и расстояние между ним и его компаньоном, наблюдая за IGR J17062-6143 на протяжении пяти дней. Как оказалось, их отделяет всего 300 тысяч километров, мизерное расстояние по меркам космоса.

Благодаря этому белый карлик совершает один оборот вокруг пульсара всего за 38 минут, двигаясь при этом с огромной скоростью, близкой к световой. Аналогичным образом движется и пульсар, однако его движения сложно заметить, так как он на два порядка тяжелее карлика.

Все это делает J17062-6143 одной из самых быстрых и тесных пар звезд, известных человечеству. "Половинки" прошлого рекордсмена, двойной звезды VFTS 352 из туманности Тарантула, находятся примерно в 40 раз дальше друг от друга, чем белый карлик и пульсар, и движутся в несколько раз медленнее их.

Дальнейшие наблюдения за вспышками на его поверхности, как надеются астрономы НАСА, помогут нам измерить силу магнитного поля мертвой звезды и использовать эти данные для раскрытия их главной загадки.