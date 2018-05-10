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В зубах древнего человека нашли смертоносный вирус
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В зубах древнего человека нашли смертоносный вирус 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Группа ученых под руководством Эске Виллерслера (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета обнаружила следы гепатита В в ДНК человека, жившего около 4,5 тысячи лет назад. Это самое старое свидетельство существования вируса из найденных до сих пор. О результатах исследования сообщает издание Science Alert.
Специалисты выделили ДНК из зубов и височной кости скелетов 137 людей из кочевых народов, живших 200-7000 лет назад. Для этого биологи использовали метод дробовика, когда длинные цепи ДНК расщепляется на перекрывающиеся фрагменты, которые затем встраиваются в векторы — кольцевые молекулы, копирующиеся в клетках бактерий. Таким образом создается геномная библиотека. Выбранные случайным образом фрагменты секвенируются, то есть определяется последовательность нуклеотидов, после чего они объединяются в более крупные цепи.
Такой метод позволяет биологам сравнить вновь расшифрованные последовательности ДНК с уже известными, которые содержатся в базах данных. Кроме того, были проанализированы геномы 167 человек, секвенированные в другом исследовании. У 25 человек, один из которых жил 4,5 тысячи лет назад, были выявлены фрагменты нуклеиновых кислот, принадлежащих геному вируса гепатита В, который способен полностью или частично встраиваться в ДНК хозяина.
До этого открытия возраст самых ранних следов вируса гепатита В составлял 450 лет. Результаты исследования показывают, что инфекция имела широкое распространение в Евразии в течение нескольких тысяч лет.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от гепатита В умирают 786 тысяч человек по всему миру.
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