Учёные раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения

Ученые нашли ответ на вопрос, давно стоящий перед наукой — почему известная во всем мире пизанская башня стоит и не падает, несмотря на множество сильных землетрясений, случавшихся в этом регионе Италии за последние сотни лет.

Сегодня наклон башни равен почти 4 градусам, известно, что сооружение выдержало как минимум четыре сильных землетрясения начиная с 1280 года. После изучения имеющейся сейсмической, геотехнической и строительной информации ученые итальянского университета Рома Тре пришли к выводу, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".

"Значительная высота и жесткость башни вкупе с мягкостью грунта в ее основании заставляют вибрационные характеристики сооружения значительно меняться таким образом, что башня не вступает в резонанс с землей во время землетрясения. Это — ключ к пониманию ее живучести", — считают ученые.

"Ирония в том, что тот же самый грунт, который вызвал наклон и неустойчивость башни и едва не вызвал ее обрушения, можно благодарить за то, что он помог ей выдержать эти сейсмические события", — пояснил профессор Георг Милонакис, соавтор исследования.

Ученые намерены представить свои выводы на предстоящей Европейская конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмологии этим летом.