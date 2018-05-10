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Учёные раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни
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Ученые выяснили, почему Пизанская башня выдерживает землетрясения 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Ученые нашли ответ на вопрос, давно стоящий перед наукой — почему известная во всем мире пизанская башня стоит и не падает, несмотря на множество сильных землетрясений, случавшихся в этом регионе Италии за последние сотни лет.
Сегодня наклон башни равен почти 4 градусам, известно, что сооружение выдержало как минимум четыре сильных землетрясения начиная с 1280 года. После изучения имеющейся сейсмической, геотехнической и строительной информации ученые итальянского университета Рома Тре пришли к выводу, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".
"Значительная высота и жесткость башни вкупе с мягкостью грунта в ее основании заставляют вибрационные характеристики сооружения значительно меняться таким образом, что башня не вступает в резонанс с землей во время землетрясения. Это — ключ к пониманию ее живучести", — считают ученые.
"Ирония в том, что тот же самый грунт, который вызвал наклон и неустойчивость башни и едва не вызвал ее обрушения, можно благодарить за то, что он помог ей выдержать эти сейсмические события", — пояснил профессор Георг Милонакис, соавтор исследования.
Ученые намерены представить свои выводы на предстоящей Европейская конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмологии этим летом.
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