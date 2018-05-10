«Роскосмос» подготовил конкурента OneWeb

"Роскосмос" намерен представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, говорится в анонсе госкорпорации.

Таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites — совместному проекту европейской компаний Airbus и OneWeb и среднеорбитальной европейской системе O3b, курируемой корпорацией SES, а также американской Starlink, принадлежащий SpaceX (компания Илона Маска).

"Презентация современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями, входящими в "Роскосмос", пройдет 22 мая 2018 года. Будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных", — отмечается в сообщении.

На презентации выступит генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров . Модератор презентации — исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации корпорации Антон Жиганов

Среди приглашенных — руководители и представители крупнейших российских компаний, органов власти Российской Федерации, организаций финансового и банковского сектора, институтов развития, физические и юридические лица — потребители услуг и сервисов, предоставляемых космической промышленностью России.

Ближайшие конкуренты

Британская спутниковая система высокоскоростной Интернет-связи OneWeb основывается на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного термина и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до 3 миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.

Помимо OneWeb активно реализуются конкурирующие проекты "небесного интернета".

Ракетами "Союз" из Куру уже трижды выводилось на орбиту по 4 спутника среднеорбитальной системы O3b, которые также предназначены для предоставления пользователям высокоскоростного интернета. Это европейская система, курируемая корпорацией SES. Ближайший пуск по этой программе намечен на начало марта. Следующий пуск по программе намечен на 2019 год. Стоимость программы O3b оценивается в миллиард долларов.

Еще один конкурирующий проект — Starlink, принадлежащий SpaceX (компания Илона Маска). Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракетой Falkon-9 на орбиту были выведены два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего же Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.