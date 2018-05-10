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«Инопланетные структуры» обнаружили глубоко в пустыне
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«Инопланетные структуры» обнаружили глубоко в пустыне 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Google maps
В видеоролике, просмотренном более одного миллиона раз, показана двухконечная структура, похожая на открытую пару ножниц.
Уфологи со ссылкой на данные Google Maps заявили об обнаружении в египетской пустыне необычных структур. Канал YouTube SecureTeam10 утверждает, что нечетные отпечатки на песке, которые видны на картинке — это остатки строений неземного происхождения. По данным канала, снимки были сделаны к востоку от Каира.
В видеоролике, просмотренном более одного миллиона раз, показана двухконечная структура, похожая на открытую пару ножниц. Структура также окружена несколькими кругами.
В комментариях пользователи предполагают, что происхождение структуры может быть разным -начиная от секретной базы и заканчивая фабрикой солнечной энергии.
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