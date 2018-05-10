«Инопланетные структуры» обнаружили глубоко в пустыне

В видеоролике, просмотренном более одного миллиона раз, показана двухконечная структура, похожая на открытую пару ножниц.

Уфологи со ссылкой на данные Google Maps заявили об обнаружении в египетской пустыне необычных структур. Канал YouTube SecureTeam10 утверждает, что нечетные отпечатки на песке, которые видны на картинке — это остатки строений неземного происхождения. По данным канала, снимки были сделаны к востоку от Каира

В видеоролике, просмотренном более одного миллиона раз, показана двухконечная структура, похожая на открытую пару ножниц. Структура также окружена несколькими кругами.

В комментариях пользователи предполагают, что происхождение структуры может быть разным -начиная от секретной базы и заканчивая фабрикой солнечной энергии.