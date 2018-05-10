Астрономы описали судьбу предыдущих спутников Земли

Из всех версий происхождения Луны наибольшим авторитетом пользуется импактная гипотеза. Согласно ей, спутник образовался в результате столкновения молодой Земли с другой протопланетой — из смешанного вещества обоих тел, выброшенного на орбиту. При этом маловероятно, что такая катастрофа была единственной: в ту неспокойную эпоху Земля наверняка должна была испытывать подобные удары множество раз. Что же случилось с «протоспутниками», которые наверняка появлялись вследствие этого?

Этому вопросу посвящена статья, опубликованная израильскими и европейскими астрономами в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы смоделировали ударное образование множества «протоспутников» и их гравитационные взаимодействия с планетой и друг с другом. Расчеты показали, что такие хаотические взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — либо к выбросу за пределы околоземной орбиты, либо к окончательному падению на поверхность планеты.

Такой «лунопад» мог иметь огромное значение для земной геологии и всей дальнейшей эволюции планеты. Конечно, непосредственные следы столкновений, происходивших в катархее, более четырех миллиардов лет назад, давно уничтожены многократными изменениями литосферы. Однако моделирование столкновений показало, что они должны были повлиять на скорость вращения планеты. Кроме того, их следы могут обнаруживаться в неоднородности состава земной коры: например, небольшие различия в содержании изотопов, которые сохранились вплоть до настоящего времени.