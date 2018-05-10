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Нейросеть научилась проходить лабиринты и срезать путь
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Нейросеть научилась проходить лабиринты и срезать путь 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Исследователи спроектировали нейросеть, которая не только научилась быстро преодолевать лабиринты, но и находить короткие пути, как любое млекопитающее.
Статья об исследовании опубликована в журнале Nature. Нейросети тренировали на незнакомых лабиринтах, и единственной инструкцией, которую они получали, было пройти из точки А в точку Б. В похожих экспериментах с мышами грызуны начинали срезать путь, как только хорошо изучали лабиринт. Deepmind начала поступать так же.
У млекопитающих такое поведение возможно благодаря так называемым "нейронам решетки", которые помогают животным поддерживать постоянное чувство местоположения, когда те двигаются в пространстве. Deepmind не программировали прямо эмулировать нейроны решетки, но такое же поведение появилось естественно по мере того, как ИИ продолжал тренировку.
Это исследование проливает на то, как работает мозг млекопитающих, с помощью сопоставления искусственных и реальных нейронов, а также в будущем поможет роботам ориентироваться на незнакомой территории. И им для этого даже не понадобится сыр на выходе из лабиринта.
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